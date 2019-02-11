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Два человека погибли в ДТП с автобусом и легковым автомобилем в Курганской области

Еще двое получили легкие травмы

ТАСС, 11 февраля. Мужчина и подросток погибли в результате столкновения заказного автобуса, перевозившего рабочих, и легкового автомобиля на трассе в Кетовском районе Курганской области, еще два человека получили легкие травмы. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе УГИБДД УМВД России по региону.

"По предварительной информации, около 08:30 утра (06:30 мск) на 244-м км автодороги "Иртыш" в Кетовском районе Курганской области водитель автомобиля Renault Dokker, двигаясь из Челябинска в Курган, столкнулся с автобусом "КАвЗ". Удар был боковой, в результате аварии водитель автомобиля и его пассажир, подросток 13-14 лет, погибли на месте происшествия. В автобусе находились рабочие, двое из них получили легкие телесные повреждения, им оказана помощь на месте ДТП", - сказала собеседница агентства.

По данным ГУ МЧС России по Курганской области, в заказном автобусе находился 31 человек, все они пересели на другой транспорт и отправились к месту назначения.

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