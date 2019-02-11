Челябинские власти не нашли превышений по выбросам в соседнем с башкирским Сибаем районе

ЧЕЛЯБИНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Лаборатория Министерства экологии Челябинской области не нашла превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе расположенного по соседству с Башкирией Кизильском районе региона, где экоактивисты сообщили о жалобах на смог, который якобы пришел из башкирского города Сибая. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе министерства.

С декабря 2018 года в Сибае действует режим повышенной готовности из-за смога и запаха серы, выделяющегося в результате тления руды на закрытом карьере. Сибайский филиал Учалинского горно-обогатительного комбината ведет работы по затоплению карьера, их планируется завершить к 20 марта. Жителям выдают медицинские маски и таблетки активированного угля. В соседнем Кизильском районе Челябинской области, по данным экоактивистов, люди в конце декабря - начале февраля жаловались на смог, было принято решение отправить в район лабораторию.

"Замеры [лабораторией Министерства экологии Челябинской области в Кизильском районе] провели: никаких нарушений нет. Превышения предельно допустимых концентраций не выявлено", - сказали в пресс-службе.

По факту загрязнения атмосферы в Сибае возбуждено уголовное дело.