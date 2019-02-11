В школах Кургана и Шадринска продлен карантин по гриппу и ОРВИ

ТАСС, 11 февраля. Введенный 30 января карантин по гриппу и ОРВИ продлен в школах Кургана до 15 февраля включительно. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Карантин продлен до 15 февраля включительно. В пятницу состоится заседание штаба, на котором будет решаться вопрос о дальнейших ограничительных мероприятиях", - уточнила собеседница агентства.

Карантин также продлен в школах города Шадринска Курганской области, где школьники не посещают образовательные учреждения с 31 января. "Санитарно-противоэпидемической комиссией администрации города принято решение продлить ограничительные мероприятия и отмену занятий в школах до 12 февраля включительно", - сообщается на сайте городской администрации.

Согласно данным управления Роспотребнадзора по региону, за шестую неделю 2019 года в Курганской области зарегистрировано более 14 тыс. случаев ОРВИ и 95 случаев гриппа. "Показатель заболеваемости составил 167,3 на 10 тыс. населения, темп прироста - 19,6%. Превышение эпидемического порога по гриппу отмечается в Кургане, Шадринске и в 15 районах области", - отмечается на сайте областного управления.