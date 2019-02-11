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Суд поддержал прокуратуру Сургута по делу о предполетном медосмотре пилотов

26 мая два пьяных пилота авиакомпании "Победы" пытались совершить рейс из Сургута в Махачкалу, после чего прокуратура в ходе проверки выявила нарушения в деятельности медперсонала аэропорта

ТАСС, 11 февраля. Восьмой арбитражный апелляционный суд признал действительным представление Сургутской транспортной прокуратуры о нарушениях в аэропорту Сургута при проведении предполетного медицинского осмотра пилотов, которые пытались вылететь в Махачкалу в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщается в понедельник на сайте Уральской транспортной прокуратуры.

"Арбитражный суд апелляционной инстанции поддержал позицию Сургутской транспортной прокуратуры по вопросу о порядке проведения медицинского освидетельствования членов летного экипажа. Согласившись с доводами прокурора, Восьмой арбитражный апелляционный суд решение суда первой инстанции отменил, в удовлетворении требований ОАО "Аэропорт Сургут" о признании недействительным представления прокурора отказал полностью", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 26 мая 2018 года два пьяных пилота авиакомпании "Победы" пытались совершить рейс из Сургута в Махачкалу. Опьянение пилотов было выявлено на медосмотре перед полетом. Сургутская транспортная прокуратура провела проверку, после которой выявила ряд нарушений в деятельности медперсонала и потребовала их устранить, однако арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры признал представление прокурора недействительным.

Теперь аэропорт "обязан устранить выявленные прокуратурой нарушения и обеспечить соблюдение порядка медицинского освидетельствования членов летных экипажей", отмечается в сообщении.

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