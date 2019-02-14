Реаниматолог сопроводит из Москвы домой спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца

Одиннадцатимесячный ребенок пробыл под завалами 35 часов при температуре минус 25 градусов. Его достали спустя более чем сутки после трагедии, у него была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переохлаждение и обморожение, сочетанные травмы. Спецбортом он был доставлен в Москву. Ваню выписали из больницы 14 февраля, 16 февраля мальчику исполнится год.

ЧЕЛЯБИНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Сопровождение врача-реаниматолога будет организованно во время перелета из Москвы домой для Вани Фокина, спасенного из-под завалов после обрушения перекрытий 31 декабря 2018 года в одном из подъездов дома в Магнитогорске. В аэропорту его встретят врачи, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минздрава региона.

"Сегодня малыша выписывают из московского Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, в который он был доставлен после извлечения из-под завалов жилого дома в Магнитогорске. Во время перелета мальчика будет сопровождать реаниматолог, также врачи будут встречать ребенка в аэропорту [Магнитогорска]. Но стационарного лечения Ване не требуется, он отправится домой, где его будут патронировать медики. Детская больница Магнитогорска составит индивидуальный план реабилитации для ребенка", - говорится в сообщении.

Отец ребенка Евгений Фокин уточнил ТАСС, что семья прибывает в Магнитогорск 15 февраля. Ранее сообщалось, что семья Вани приобрела новую двухкомнатную квартиру взамен утраченной в поврежденном доме.

Утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двух детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы.