В детдоме в Нижнем Тагиле произошел пожар

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 февраля. /ТАСC/. Около 20 человек, в том числе 11 детей, эвакуировали из-за пожара в спальном корпусе детского дома в Нижнем Тагиле, который произошел утром в четверг. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МЧС по региону.

"Сообщение о пожаре в спальном корпусе Нижнетагильского детского дома-школы по ул. Красногвардейской поступило сегодня в 09:54 (07:54 мск). Персонал учреждения, обнаружив возгорание, оперативно организовал эвакуацию детей и персонала из спального корпуса. На момент пожара большинство детей находились в учебном корпусе. Из спального корпуса были эвакуированы 17 человек, из них 11 детей, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как установили дознаватели, пожар возник в одной из спальных комнат на 2-м этаже спального корпуса. "Большая горючая загрузка способствовала распространению огня на смежное помещение игровой комнаты. Площадь пожара составила 24 кв. метров. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки", - добавили в пресс-службе регионального МЧС.

В тушении пожара были задействованы 9 единиц пожарно- спасательной техники и 26 сотрудников МЧС. Пожарные справились с огнем в течение 40 минут.