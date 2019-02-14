Региональный аналог проекта "Национальные чемпионы" запустят в Челябинской области

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Проект "Региональные чемпионы" запустят в 2019 году в Челябинской области. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Борис Дубровский на питч-сессии "Национальные чемпионы" Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Региональные чемпионы" - это аналог федерального проекта поддержки частных высокотехнологических компаний-лидеров "Национальные чемпионы", который реализуется Минэкономразвития РФ с 2016 года. В проект отбираются компании с высоким экспортным потенциалом и темпом роста выручки, в настоящее время в нем 62 компании.

"Мы видим, что мотивация у компаний становиться "национальными чемпионами" точно есть. <...> Мы внимательно следили за той практикой, которая была организована на уровне Министерства экономического развития РФ, и приняли для себя решение, что с 2019 годы мы запускаем "Региональных чемпионов", - сказал Дубровский.

Как сообщали в Минэкономразвития Челябинской области, проект "Региональные чемпионы" будет реализовывать челябинский Центр кластерного развития, который займется отбором компаний для участия в программе, а также будет сопровождать их по всем существующим на рынке РФ венчурным фондам и институтам развития.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.