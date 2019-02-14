Центр исследования пластовых систем в Тюмени планируется открыть к концу 2022 года

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Строительство в Тюмени центра исследования пластовых систем планируется завершить к концу 2022 года, сообщил ТАСС глава региона Александр Моор в четверг в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Газпром нефть" планирует построить центр, проект которого предполагает создание нового, высокотехнологичного здания. В нем будет находиться полностью автоматизированное кернохранилище и лаборатории для проведения исследования образцов из скважин.

"К проектированию центра "Газпром нефть" приступит в текущем году. Завершить строительные работы и осуществить его запуск компания планирует к концу 2022 года", - сказал Моор.

По его словам, земельный участок для проекта уже выбран, выкупить его компания планирует до конца марта. "Мы уже посмотрели первые эскизы внешнего облика этого здания. Достаточно технологичное здание. Но нужно отдать должное "Газпром нефти", они относятся к строительству этого здания как к возможности создать не только функциональный субъект, но и красивое архитектурное решение", - пояснил Моор.

Ранее глава региона сообщал, что инвестиции компании в проект составят порядка 3 млрд рублей. В центре намерены применять новую технологию "цифровой керн", которая будет прогнозировать геологическое состояние новых месторождений на основе анализа базы данных цифровых двойников пород.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.