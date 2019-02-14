В Тюменской области в 2019 году построят два завода по сортировке мусора

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Два завода по сортировке мусора будут построены до конца 2019 года рядом с городами Тобольск и Ишим в Тюменской области. Об этом сообщил в четверг в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме губернатор региона Александр Моор.

"Мы одни из первых в 2014 году заключили концессионное соглашение, согласно которому концессионер строит три мусоросортировочных завода в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Рядом с Тюменью в прошлом году построили, в июне [построят] в Тобольске, в конце года - в Ишиме", - сказал он.

Моор добавил, что концессионер позже стал единым региональным оператором по вывозу мусора. "Теперь есть компания, у которой весь цикл обращения с отходами в руках и которая несет всю ответственность перед властями и жителями региона", - отметил собеседник агентства.

Ранее глава региона сообщал, что тариф на вывоз твердых коммунальных отходов для жителей Тюменской области будет рассчитываться с человека, а не с количества квадратных метров, хотя ранее планировалось применить методику расчета с "квадратов".

С 1 января в России стартовала реформа обращения с отходами, в рамках которой ответственность за него перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным властями субъектов по конкурсу. Для перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.