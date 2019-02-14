Власти Югры подписали соглашение о сотрудничестве в сфере инноваций с фондом "Сколково"

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) - Югра и фонд "Сколково" договорились о сотрудничестве в инновационной сфере. Соответствующее соглашение подписано в четверг на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщается на едином официальном портале госорганов ХМАО.

"Трехлетнее соглашение о сотрудничестве в инновационной сфере между правительством Ханты-Мансийского автономного округа и фондом развития центра разработки и коммерциализации новых технологий подписали губернатор Югры Наталья Комарова и президент "Сколково" Виктор Вексельберг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение направлено на поддержку организаций, осуществляющих инновационную деятельность. "Правительство Югры и фонд займутся организацией мероприятий, совместной разработкой и реализацией образовательных программ в области современных технологий и технологического предпринимательства, наставничества над исследовательскими, инженерными и предпринимательскими проектами, вовлечением молодежи в инновационную деятельность", - пояснили в правительстве.

Также фонд "Сколково" разработает модель инновационно-образовательного комплекса в Сургуте, цель которого - формирование в Югре функциональной среды для научно- исследовательской деятельности, инновационных разработок и коммерциализации их результатов. "Комплекс позволит консолидировать науку, высшее профессиональное образование, бизнес и производство; создать базу инновационно- технологических разработок и научных исследований для российского нефтегазового комплекса и других ключевых отраслей экономики страны", - говорится в сообщении.

По словам Комаровой, инновационные возможности "Сколково" учитывают потребности Югры и являются крайне полезными для региона. "У нас уже наработана база в части совместного сотрудничества. Новые обязательства, принятые обеими сторонами в соответствии с подписанным соглашением, усилят эффект от уже принятых ранее решений", - приводят ее слова в пресс-службе.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.