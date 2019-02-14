Тюменские власти планируют получить 12 млрд рублей из банка БРИКС на возведение онкоцентра

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Тюменской области планируют получить кредит на 12 млрд рублей из Нового банка развития БРИКС на строительство онкологического центра в Тюмени. Об этом сообщил в четверг в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме губернатор региона Александр Моор.

Президент РФ Владимир Путин в августе 2018 года на встрече с Моором потребовал предпринять меры для завершения строительства онкоцентра, который войдет в состав кластера "Медицинский город" в Тюмени. Ввод объекта запланирован в 2023-2024 годах. В состав комплекса будут входить поликлиника, стационар и отделение лучевой терапии.

"Сегодня мы отрабатываем финансирование через банк БРИКС. Объем - 12 млрд рублей. 2019 год уйдет на согласование всех документов и получение финансирования, в 2020 году - активная фаза строительства онкоцентра", - сказал он.

Моор добавил, что выплачивать кредит планируется с помощью с федерального бюджета: 80% от 12 млрд рублей возьмет на себя федеральный бюджет, 20% - областной.

Новый банк развития БРИКС (НБР БРИКС, New Development Bank BRICS) - международная финансовая организация, многосторонний банк развития, созданный в 2014-2015 гг. странами БРИКС (Россия, Индия, Китай, Бразилия и ЮАР). Как и другие международные банки развития, специализируется на льготном финансировании инвестиционных и инфраструктурных проектов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.