Дубровский: многодетным семьям нужно помогать ставить системы газовой безопасности

Утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двух детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня. Взрыв бытового газа остается одной из основных версий произошедшего.

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский считает, что в газифицированных жилищах многодетных семей, а также неблагополучных и с тяжелым положением нужно помогать устанавливать системы, которые позволяют предотвращать взрыв бытового газа. Об этом он сообщил в интервью ТАСС в четверг в кулуарах Российского инвестиционного форума.

"Мы сейчас в частных домах, где есть многодетные семьи, семьи с тяжелым положением, неблагополучные, ставим извещатели, которые сигнализизируют о появлении задымления в квартире. Думаю, что такая же практика будет реализована и здесь [в вопросах установки систем, которые предотвращают взрыв бытового газа], когда будут найдены все решения. Те, кому мы должны помочь в этом, мы поможем. А те, кто может установить такие системы сам, думаю, примут эти решения самостоятельно", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по словам Дубровского, все новые дома с газовым оборудованием должны быть изначально обеспечены системами газовой безопасности.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.