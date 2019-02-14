{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дубровский: многодетным семьям нужно помогать ставить системы газовой безопасности

Глава Челябинской области высказался также за помощь в установке оборудования неблагополучным семьям

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский считает, что в газифицированных жилищах многодетных семей, а также неблагополучных и с тяжелым положением нужно помогать устанавливать системы, которые позволяют предотвращать взрыв бытового газа. Об этом он сообщил в интервью ТАСС в четверг в кулуарах Российского инвестиционного форума.

Утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двух детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня. Взрыв бытового газа остается одной из основных версий произошедшего.

На эту тему
Взрыв в жилом доме в Магнитогорске. Главное

"Мы сейчас в частных домах, где есть многодетные семьи, семьи с тяжелым положением, неблагополучные, ставим извещатели, которые сигнализизируют о появлении задымления в квартире. Думаю, что такая же практика будет реализована и здесь [в вопросах установки систем, которые предотвращают взрыв бытового газа], когда будут найдены все решения. Те, кому мы должны помочь в этом, мы поможем. А те, кто может установить такие системы сам, думаю, примут эти решения самостоятельно", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по словам Дубровского, все новые дома с газовым оборудованием должны быть изначально обеспечены системами газовой безопасности.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.

Теги
РоссияДубровский, Борис АлександровичВзрыв в жилом доме в МагнитогорскеРоссийский инвестиционный форум - 2019
Тюменские власти планируют получить 12 млрд рублей из банка БРИКС на возведение онкоцентра
Глава региона Александр Моор сообщил, что 2019 год уйдет на согласование документов и получение финансирования, в 2020 году начнется активная фаза строительства объекта
Читать полностью