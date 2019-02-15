Челябинские власти решат будущее глав Златоуста и Чебаркуля в случае нарушений в их работе

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский примет кадровые решения в отношении глав Златоуста и Чебаркуля, в администрациях которых якобы прошли обыски, при выявлении нарушений в их работе. Об этом он сообщил в пятницу в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Ранее местные СМИ сообщили об обысках в администрациях Чебаркуля и Златоуста в конце января - начале февраля. Мэр Златоуста Вячеслав Жилин подтвердил ТАСС обыски, уточнив, что они проходили в муниципальном коммунальном предприятии в связи с задолженностью перед поставщикам ресурсов. Глава Чебаркуля Сергей Ковригин опроверг ТАСС оперативно-розыскные действия в мэрии. В ГУ МВД по Челябинской области комментировать информацию отказались.

"Нельзя сказать, что я всем доволен, я считаю, что мы не все сделали, что должны были. Сейчас их [глав] работу оцениваем на "три с плюсом". Если будут выявлены моменты [нарушений], буду принимать кадровые решения. Но на текущий момент я кадровые решения принимать не намерен", - сказал Дубровский в ответ на вопрос об отношении к работе глав муниципалитетов, у которых прошли обыски.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.