Брошенного на улице семьей мужчину из Чебаркуля направили в психоневрологический интернат

ЧЕЛЯБИНСК, 15 февраля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Больного мужчину, которого в городе Чебаркуле Челябинской области прошлым летом нашли на улице с запиской об отказе родственников от ухода за ним, признали недееспособным. Министерство социальных отношений региона оформило на него путевку в психоневрологический интернат, сообщила в пятницу ТАСС пресс-служба уполномоченного по правам человека в области.

В Чебаркуле 16 июня 2018 года на улице прохожая заметила одинокого пожилого мужчину, который при себе имел записку с предложением забрать его, после чего уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Павловой с просьбой устроить этого человека в социальное учреждение. Позже местные власти ТАСС рассказали, что мужчину поместили в больницу.

"Василий Головин, оставленный родственниками на улице в Чебаркуле, готовится к переезду из больницы в интернат. По решению суда, вступившему в законную силу, он признан недееспособным, установлена первая группа инвалидности. Министерство социальных отношений Челябинской области выдало путевку в Чераскульский психоневрологический интернат. Переезд планируется в марте 2019 года", - уточнили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, мужчине 64 года, он дважды отбывал наказание в учреждениях принудительного содержания, из колонии освободился в 2016 году. "Несмотря на социальный статус и жизненные обстоятельства - он был осужден и провел значительную часть жизни в колонии - каждый имеет право получить необходимую помощь и защиту. Надеюсь, что теперь у Василия Головина все будет хорошо. За ним будет установлен надлежащий присмотр и уход, хотя в этом возрасте для пожилого человека нет ничего лучше, чем забота и общение с близкими людьми", - сказала ТАСС челябинский омбудсмен Маргарита Павлова.