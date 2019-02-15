Курганские власти планируют за 1,5 года найти резидентов для ТОР в Катайске

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Курганской области планируют в течение полутора лет найти резидентов для территории опережающего развития (ТОР) в Катайске, сообщил в пятницу ТАСС врио губернатора региона Вадим Шумков на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

В рамках форума премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановления правительства о создании 14 ТОР в регионах, среди которых город Катайск в Курганской области.

"Мы очень активно работаем с потенциальными резидентами, нам бы хотелось, чтобы они были более серьезными. Потому что льготы для предприятий ТОР очень серьезные. Все эти слагаемые будут заведены в один комплекс, и я думаю, что в течение года, максимум полутора получим немаленькое количество проектов", - сказал Шумков.

В постановлении правительства уточняется, что создание ТОР поможет снизить зависимость моногорода от центрального предприятия, сделать город привлекательным для инвестиций, создать 800 постоянных рабочих мест, привлечь более 490 млн рублей инвестиций.

"У нас есть Катайский [насосный] завод. Вчера обсуждали перспективы развития и договорились, что будем искать ему партнерские предприятия, в том числе в профильных компаниях", - отметил Шумков.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.