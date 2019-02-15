Чучело краснокнижной совы незаконно хранилось в кабинете челябинского Минэкологии

ЧЕЛЯБИНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Челябинской области посчитала нарушением хранение в помещениях областного Министерства экологии на протяжении трех лет чучела краснокнижной совы, которое являлось вещественным доказательством по административному делу. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее прокуратурой в Челябинске была организована проверка публикаций местных СМИ о том, что в кабинете начальника управления экологического просвещения и работы с обращениями граждан министерства экологии Челябинской области Виталия Безрукова хранится чучело краснокнижной совы. Экспонат в кабинете у чиновника заметил корреспондент одного из местных СМИ, когда брал интервью.

"Установлено, что изъятое в декабре 2015 года в рамках проводимого производства по делу об административном правонарушении чучело птицы (бородатой неясыти), занесенной в Красную книгу Челябинской области в нарушение требований действующего законодательства длительное время хранилось в служебных помещениях министерства экологии. Своевременных мер по определению его дальнейшей судьбы принято не было. <…> Министру экологии направлена информация о недопущении подобных нарушений в будущем и необходимости строго исполнения требований закона", - говорится в сообщении.

Безруков в свою очередь ТАСС сообщил, что чучело было три года назад изъято у предпринимателей, которые его пытались незаконно продать через интернет. Оно было передано ему на ответственное хранение, так как является вещественным доказательством.