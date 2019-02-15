Курганский автоагрегатный завод намерен заключить в 2019 году контракт с США на $3,5 млн

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Шадринский автоагрегатный завод (ШААЗ, входит в Уральскую горно-металлургическую компанию) рассчитывает заключить контракт на $3,5 млн на поставку масляных радиаторов с американской компанией Generac Power Systems в 2019 году, сообщил ТАСС в пятницу врио главы региона Вадим Шумков на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Ранее завод поставил в США порядка 30 теплообменников для промышленных генераторных установок с газовым и бензиновым двигателями. Объем поставок российского завода, работающего в Курганской области, американскому производителю генераторов и электростанций в 2018 году составил $3 млн.

"По нашим данным, контракт в 2019 году состоится. [ШААЗ] поставит американской компании Generac [Power Systems] радиаторов на $3,5 млн. Сейчас также обсуждается несколько направлений кооперации с европейскими поставщиками", - сказал Шумков.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.