Соглашения с 33 потенциальными резидентами подписаны для двух новых свердловских ТОР

ТАСС, 15 февраля. Соглашения с 33 потенциальными резидентами двух новых территорий опережающего развития (ТОР) в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) Лесной и Новоуральск подписаны в Свердловской области. Об этом сообщил в пятницу ТАСС губернатор региона Евгений Куйвашев.

"В настоящее время подписаны соглашения с 26 потенциальными резидентами ТОР в Новоуральске. Для создания ТОР предлагаются пять производственных площадок общей площадью более чем в 650 гектаров. <…> Для создания территории опережающего развития в городе Лесной предлагаются площади более чем в 130 гектаров. К этому моменту подписаны соглашения с семью потенциальными резидентами", - сказал он.

Куйвашев добавил, что минимальный объем капитальных вложений, которые будут делать резиденты в Новоуральске и Лесном, предлагается установить на уровне 15 млн рублей в течение трех лет. При этом инвесторы получают различного рода налоговые преференции.

"Создание условий для притока инвестиций в муниципалитеты - это одна из важнейших наших задач. В случае с Лесным и Новоуральском речь идет о серьезных вложениях предпринимателей в уже реально проработанные проекты, о создании новых рабочих мест для жителей этих городов. Мы, со своей стороны, уже многое сделали для реализации этих проектов, в том числе для развития инфраструктуры", - отметил Куйвашев.

Согласно опубликованным на сайте правительства РФ постановлениям, в общей сложности в два новых ТОР планируется привлечь 27 млрд рублей инвестиции, создать 5 тыс. рабочих мест.

О городах

Градообразующим предприятием в Лесном является комбинат ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" - одно из ведущих предприятий ядерно-оружейного комплекса госкорпорации "Росатом". В городе проживает 49,1 тыс. человек.

В Новоуральске проживает 82,6 тыс. человек. Основным предприятием является Уральский электрохимический комбинат по обогащению урана.