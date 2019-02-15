В Челябинской области возбудили дело о нарушениях при торгах на 752 млн руб. на вывоз ТКО

ЧЕЛЯБИНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы России по Челябинской области возбудило дело о нарушениях при проведении электронных аукционов по транспортировке отходов на общую сумму более 752 млн рублей на регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом журналистам в пятницу сообщила пресс-служба управления.

По данным ведомства, проведены с нарушениями аукционы на транспортировку ТКО в Еманжелинском, Еткульском, Коркинском, Октябрьском, Пластовском, Увельском, Троицком, Красноармейском, Кунашакском, Сосновском районах Челябинской области, а также на территории Челябинска и Троицка.

"Антимонопольным органом установлено, что ООО "Центр коммунального сервиса" является региональным оператором по обращению с ТКО, при проведении электронных аукционов на общую сумму более 752 млн рублей допустило нарушения действующего законодательства. <…> В январе 2019 года возбуждено дело", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Челябинским УФАС России подано шесть исковых заявлений в арбитражный суд области о признании аукционов недействительными.