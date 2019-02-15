В трех крупных городах Югры планируется создать хабы для расширения географии полетов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югры) планируют создать хабы в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте для расширения географии полетов и доставки пассажиров в крупные аэропорты. Об этом в пятницу сообщает департамент общественных и внешних связей Югры по итогам совещания руководителей профильных департаментов Югры и глав муниципальных образований западной части округа, которое состоялось в городе Нягани.

"Создание хабов в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте позволит обеспечить подвоз пассажиров из аэропортов и посадочных площадок в крупные региональные и международные аэропорты для дальнейшей отправки пассажиров в город Тюмень и другие региональные центры. Эта модель повысит связанность городов с административным центром округа и другими городами, расширит географию полетов", - говорится в сообщении.

Предполагается, что в результате у пассажиров появится возможность вылететь из хабов по магистральным маршрутам в Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск, Уфу, Казань, Красноярск, Пермь, Омск, Самару, Челябинск.

Как пояснил ТАСС начальник управления транспорта департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Анатолий Валеев, в настоящее время данная система в разработке, сроки ее запуска не известны. "Данная система сейчас на уровне документов. <…> Конкретных сроков ее внедрения на данный момент нет. Она на данный момент только разрабатывается", - уточнил Валеев.

По словам директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константина Гребешка, которые приводятся в сообщении, сегодня в округе действуют три международных аэропорта, девять аэропортов с возможностью межрегиональных вылетов и две посадочные полосы.