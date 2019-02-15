Глава ЯНАО: мост через Обь в Салехарде сделает Приполярный Урал доступнее для туристов

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) рассчитывают, что строительство моста через Обь в Салехарде сделает для туристов более доступными красоты Приполярного Урала (наиболее высокая часть Уральских гор), добраться до которых сейчас можно только с помощью паромной переправы. Об этом в пятницу сообщил ТАСС глава региона Дмитрий Артюхов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Строительство моста через Обь из Лабытнанги в Салехард является одним из ключевых пунктов реализации проекта Северного широтного хода (СШХ) - проектируемой в ЯНАО железнодорожной магистрали протяженностью более 700 километров, которая пройдет по маршруту Обская - Салехард - Надым - Новый Уренгой - Коротчаево и свяжет Северную железную дорогу со Свердловской.

"Мы уверены, что, когда мы представим массовому туристу продукт, благодаря которому он может через два часа из Москвы прилететь в Арктику, посмотреть культуру народов Севера, попробовать национальную кухню и сходить в турпоход в горы, куда он сможет добраться по новому мосту за считанные минуты, это поможет привлечь еще больше туристов", - сказал Артюхов.

"Горы всегда манили людей, у них своя энергетика. Там интересные места есть - водопады, Нефритовая долина", - добавил глава региона.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.