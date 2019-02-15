Росздравнадзор дополнительно проверит истории болезней умерших в Копейске детей

В больнице Копейска 20 декабря скончался 5-летний мальчик, 24 января - 9-летняя девочка, 29 января - 13-летний мальчик. В ситуации пообещала разобраться министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Лечебное учреждение проверяют комиссии из регионального минздрава, Росздравнадзора совместно с экспертами Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России. Челябинские следователи также проводят проверку.

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Росздравнадзор проведет дополнительную экспертизу историй болезней троих детей, которые скончались в больнице Копейска Челябинской области. Об этом сообщил ТАСС в пятницу глава Росздравнадзора Михаил Мурашко в кулуарах Российского инвестиционного форума.

"Прошло три тяжелых случая. По этим трем случаям проводятся контрольные мероприятия, и, поскольку потребуется экспертиза всех историй болезни, продлена проверка еще на 20 дней. <…> Сейчас, чтобы завершить эти все контрольные мероприятия, в том числе, будет еще дополнительное мероприятие по экспертизе истории болезней", - сказал он.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова провела встречу по этим случаям с врачами, руководителями учреждений и ректором вуза, в котором они учились.

"Это очень хороший новый формат, когда пригласили и ректора вуза, и орган исполнительной власти - кто преподавал, кто, соответственно, организацией здравоохранения занимается, головные организации. Это необходимо для того, чтоб понять, была это системная проблема или нет", - считает глава Росздравнадзора.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.