Росздравнадзор дополнительно проверит истории болезней умерших в Копейске детей

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Росздравнадзор проведет дополнительную экспертизу историй болезней троих детей, которые скончались в больнице Копейска Челябинской области. Об этом сообщил ТАСС в пятницу глава Росздравнадзора Михаил Мурашко в кулуарах Российского инвестиционного форума.
В больнице Копейска 20 декабря скончался 5-летний мальчик, 24 января - 9-летняя девочка, 29 января - 13-летний мальчик. В ситуации пообещала разобраться министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Лечебное учреждение проверяют комиссии из регионального минздрава, Росздравнадзора совместно с экспертами Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России. Челябинские следователи также проводят проверку.
"Прошло три тяжелых случая. По этим трем случаям проводятся контрольные мероприятия, и, поскольку потребуется экспертиза всех историй болезни, продлена проверка еще на 20 дней. <…> Сейчас, чтобы завершить эти все контрольные мероприятия, в том числе, будет еще дополнительное мероприятие по экспертизе истории болезней", - сказал он.
Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова провела встречу по этим случаям с врачами, руководителями учреждений и ректором вуза, в котором они учились.
"Это очень хороший новый формат, когда пригласили и ректора вуза, и орган исполнительной власти - кто преподавал, кто, соответственно, организацией здравоохранения занимается, головные организации. Это необходимо для того, чтоб понять, была это системная проблема или нет", - считает глава Росздравнадзора.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.