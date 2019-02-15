Уральские школьники создали робота для сбора мусора с городских водоемов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Участники уральской проектной смены, завершившейся в образовательном центре "Сириус" в Сочи, разработали прототип робота для уборки мусора с городских водоемов. Об этом сообщил в пятницу ТАСС наставник команды проекта, младший научный сотрудник кафедры организации машиностроительного производства Уральского федерального университета Денис Денисов.

"Во время смены мы получили рабочий прототип робота для сбора плавучего мусора с водоемов, находящихся в городе. Устройство перемещается по водной глади, собирая с поверхности мусор и транспортируя его в зону выброски", - сказал Денисов.

Проект рассчитан на водоемы городского типа, не имеющие течения, так как в случае с водоемами, у которых есть течение, рациональнее использовать плотины. "В стоящих водоемах, где мусор прибивает к берегу или прибрежную зону, сейчас используется только метод ручной сборки", - пояснил наставник команды.

Робот похож на небольшой катамаран, на котором располагается конвейерное устройство для захвата мусора. Аппарат находится на этапе разработки. Он оснащен "машинным зрением", которое помогает находить мусор, отделяя его по цвету от цветовой гаммы воды.

Уральская проектная смена в Сочи организованна Уральским федеральным университетом при поддержке Министерства общего и профессионального образования Свердловской области и образовательного фонда "Талант и успех".

Центр "Сириус" в Сочи был создан образовательным фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента России. Фонд учрежден 24 декабря 2014 года выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.