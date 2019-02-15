Выставка работ классиков мирового наивного искусства открылась в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Работы художников - классиков мирового и хорватского наивного искусства, выполненные в редкой технике реверсной живописи, представлены на выставке, которая открылась в пятницу в Музее наивного искусства в Екатеринбурге, сообщил ТАСС куратор выставки Андрей Бобрихин.

Реверсная живопись на стекле характерна для художников из стран бывшей Югославии. "В этом регионе была традиция изготовления икон на обратной стороне стекла, поэтому они были знакомы с этой техникой. Стекло дает фантастический эффект, когда не приглушается краска ни холстом, ни бумагой <...> то есть они все с удивительным и ярким колоритом", - объяснил куратор.

"Сегодня открылась выставка для массового зрителя, где представлено 10 художников, в общем количестве - 50 работ. На выставке работы художника XX века Ивана Генералича, классиков хорватского и мирового наивного искусства Мийо Ковачича, Ивана Веченая, Драгана Гажи, Ивана Лацковича", - сказал Бобрихин.

Он объяснил, что такое искусство - феномен, принадлежащий крестьянам, которые не учились академической живописи. "Это живопись хорватских крестьян, которые жили в глубокой провинции, это простые крестьяне, которые нигде академической живописи не учились. Этому феномену почти сто лет: в 1930-е годы на них обратил внимание профессиональный художник и через некоторое время организовал их выставку, они стали популярным явлением. Во второй половине XX века был бум на хорватское наивное искусство в Западной Европе - в Германии, в Италии", - сказал куратор.

Хорватское наивное искусство характеризуется мотивами из повседневной деревенской жизни, спокойными пейзажами, живым, "локальным" цветом, особенно характерным для уникальной техники реверсной живописи на стекле, пояснили в пресс-службе музея. Выставка продлится до 5 мая.

Музей наивного искусства с крупнейшей на Урале коллекцией работ художников-наивистов открылся в ноябре 2017 года в Екатеринбурге в старинном особняке XIX века. Проект реализован Екатеринбургским музеем изобразительных искусств (ЕМИИ). Подобные музеи есть во Франции, Швейцарии, Израиле, США. В России сейчас действуют два музея наивного искусства - это музей в Екатеринбурге и Музей русского лубка и наивного искусства в Москве.