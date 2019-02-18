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Расчеты "Искандер-М" уничтожили командные пункты "противника" на учениях на Урале

В пресс-службе ЦВО отметили, что в учениях были задействованы более 300 военнослужащих и около 100 единиц техники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Расчеты оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" Центрального военного округа отработали уничтожение защищенных командных пунктов условного противника в ходе плановых учений на Урале. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в понедельник.

"Военнослужащие ракетного соединения, дислоцированного в Свердловской области, выполнили одиночные и групповые электронные пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетного комплекса и командные пункты условного противника. Решение поставленных задач боевые расчеты отработали с подготовленных и неподготовленных стартовых позиций. Также они нанесли ракетные удары по группировке войск, наземным целям и инфраструктуре условного противника на расстоянии до 500 км. В учениях были задействованы свыше 300 военнослужащих и около 100 единиц техники", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что боевые расчеты в ходе учений совершенствовали действия при работе на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах, а водители закрепили навыки вождения в различных условиях местности.

Оперативный тактический ракетный комплекс "Искандер-М" способен поражать цели на дальности до 500 км. Предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, аэродромов, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

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