Челябинские власти опровергли информацию о вывозе мусора на закрытую свалку

ЧЕЛЯБИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Опубликованная в челябинских СМИ информация о том, что на закрытую в сентябре прошлого года городскую свалку вывозят строительный мусор, не соответствует действительности. Об этом ТАСС в понедельник сообщил начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан областного Министерства экологии Виталий Безруков.

Одно из местных СМИ в понедельник сообщило, что в редакцию пришло письмо, в котором утверждается, что на закрытую челябинскую городскую свалку продолжают вывозить строительный мусор. Якобы это может помешать осуществить планы по ее рекультивации.

"Строительный мусор на челябинскую городскую свалку не вывозят. Это абсолютно исключено. Люди, скорее всего, путают это с грунтом, который туда обязаны завозить для тушения очагов тления. Более того, завоз на свалку грунта никак не навредит рекультивации, потому что при рекультивации как раз завозятся сотни тысяч тонн земли; сейчас создается запас земли для будущей рекультивации", - сказал собеседник агентства.

Безруков добавил, что планы по рекультивации челябинской городской свалки не нарушаются, все идет по графику.

Ранее сообщалось, что рекультивация городской свалки в Челябинске должна начаться весной 2019 года. Свалка площадью 74 га функционировала с 1949 года и была рассчитана на 640 тыс. тонн отходов в год, она была закрыта 11 сентября 2018 года. Рекультивация предполагает, что на месте свалки появится холм.

Мусор на свалке периодически горит, а в ее недрах протекают неконтролируемые химические реакции. После рекультивации горение прекратится, что значительно улучшит экологическую обстановку в городе. С учетом регионального софинансирования, всего на рекультивацию объекта будет направлено почти 3 млрд рублей, уже разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы. Строительство нового мусорного полигона в челябинском кластере запланировано на середину 2020 года.