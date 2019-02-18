Жильцы 55 квартир дома в Магнитогорске, где обрушился подъезд, купили новое жилье

ТАСС, 18 февраля. Жильцы 55 квартир дома в Магнитогорске Челябинской области, где 31 декабря 2018 года обрушился подъезд, приобрели новое жилье. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе администрации города.

Ранее сообщалось, что 12 января начался демонтаж седьмого и восьмого подъездов дома № 164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске, так как они не подлежат восстановлению после ЧП. Всего в демонтируемых подъездах 92 квартиры, уведомления на получение нового жилья получили все проживавшие в них.