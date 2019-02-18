Жильцы 55 квартир дома в Магнитогорске, где обрушился подъезд, купили новое жилье

ТАСС, 18 февраля. Жильцы 55 квартир дома в Магнитогорске Челябинской области, где 31 декабря 2018 года обрушился подъезд, приобрели новое жилье. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе администрации города.
Ранее сообщалось, что 12 января начался демонтаж седьмого и восьмого подъездов дома № 164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске, так как они не подлежат восстановлению после ЧП. Всего в демонтируемых подъездах 92 квартиры, уведомления на получение нового жилья получили все проживавшие в них.
"Жильцы 55 квартир приобрели новое жилье. Одна из квартир приобретена в Челябинске, а остальные - в Магнитогорске. <...> Квартиры куплены на вторичном рынке жилья, а две - в новостройке", - сказали в пресс-службе.
По данным городской администрации, на 18 февраля сумма пожертвований составила 60 млн 199 тыс. 297 рублей. Материальная помощь на аренду жилых помещений - 7 млн 320 тыс. рублей. Материальная помощь на погребение - 975 тыс. рублей. На возмещение госпошлины в ЗАГС за выдачу повторных свидетельств и справок пострадавшим - 22 тыс. 400 рублей.
Утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двух детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня.