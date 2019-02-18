Спасенному из-под завалов в Магнитогорске мальчику составят личный план реабилитации

ЧЕЛЯБИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Дальнейшая реабилитация годовалого Вани Фокина, спасенного из-под завалов дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске, будет проводиться в соответствии с индивидуальной программой, которую врачам еще предстоит составить. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

"Для ребенка будет составлена индивидуальная программа, по которой он будет проходить дальнейшую реабилитацию. Все возможности для этого в магнитогорской детской больнице имеются", - сказали в пресс-службе.