Спасенному из-под завалов в Магнитогорске мальчику составят личный план реабилитации

ЧЕЛЯБИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Дальнейшая реабилитация годовалого Вани Фокина, спасенного из-под завалов дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске, будет проводиться в соответствии с индивидуальной программой, которую врачам еще предстоит составить. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Челябинской области.
"Для ребенка будет составлена индивидуальная программа, по которой он будет проходить дальнейшую реабилитацию. Все возможности для этого в магнитогорской детской больнице имеются", - сказали в пресс-службе.
Утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы были спасены 18 человек. Позже при разборе завалов сотрудники МЧС спасли еще шестерых, среди которых был и Ваня Фокин.
Ребенок, которому на момент ЧП было чуть более 10 месяцев, провел под завалами 35 часов при температуре минус 25 градусов. У него была диагностирована закрытая черепно- мозговая травма, переохлаждение и обморожение, сочетанные травмы. Мальчик был доставлен спецбортом в Москву, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. 14 февраля Ваню выписали из больницы, свой первый день рождения 16 февраля он встречал в новой квартире в Магнитогорске, которую отец приобрел взамен разрушенной.