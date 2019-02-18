Более двух тысяч военнослужащих привлечены к учениям разведчиков в ЦВО

ТАСС, 18 февраля. Более 2 тысяч военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) принимают участие в учениях разведчиков, которые начались на Урале, в Сибири и Поволжье, а также в Таджикистане. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в понедельник.

"Учения проходят в Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской Самарской, Челябинской областях, а также в Алтайском крае и Республике Таджикистан. Завершатся маневры 17 марта", - говорится в сообщении. К ним привлечено "около 2 тыс. военнослужащих, задействовано более 10 вертолетов армейской авиации и 100 единиц военной техники", уточнили в округе.

В ходе учений на транспортно-боевых вертолетах Ми-8АМТШ "Терминатор" будет отработана переброска разведывательных групп в тыл противника десантным способом с высоты 1200 метров. После высадки на незнакомой местности группам предстоит в назначенное время выйти в район сбора и совершить марш-бросок в полной амуниции к местам проведения учебно-боевых задач по организации засад, налетов, поисков и проведения диверсий, добавили в округе.

В пресс-службе также рассказали, что разведчики выполнят более 3 тысяч ночных прыжков на парашютных системах "Арбалет".

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В округ входит ряд заграничных объектов - 201-я военная база в Таджикистане, база Кант в Киргизии, а также подразделения в Казахстане.