Власти Нефтеюганска не получали сведений о возбуждении дела против главы города

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 февраля. /ТАСС/. Администрация Нефтеюганска в Ханты-Мансийском автономном округе не получала информации о возбуждении уголовного дела против главы города Сергея Дегтярева. Об этом ТАСС сообщила в понедельник начальник информационно-аналитического отдела администрации муниципалитета Александра Калаганова.

В понедельник в местных СМИ появилась информация о якобы возбужденном уголовном деле в отношении Дегтярева и его помощника Максима Виера. В публикациях указано, что главу города подозревают в превышении полномочий и фальсификации доказательств в суде, а также что дело возбуждено сотрудниками Четвертого следственного управления ГСУ СК РФ с дислокацией в Екатеринбурге.

"Никакого уведомления, никакой информации от Следственного комитета в наш адрес не поступало. Поэтому возбуждено или не возбуждено уголовное дело, мы не знаем. Глава города сейчас находится на рабочем месте", - сказала Калаганова.

Комментарием указанного следственного управления ТАСС в настоящее время не располагает.