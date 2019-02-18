Адвокат в Челябинске заплатит 1,5 млн рублей за передачу взятки следователю

ЧЕЛЯБИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Суд в Челябинске признал адвоката виновным в том, что он выступил посредником при передаче $16,7 тыс. в качестве взятки следователю за то, чтобы тот не возбуждал уголовное дело о налоговых махинациях. Ему назначено наказание в виде штрафа 1,5 млн рублей, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным прокуратуры Челябинской области, адвокат представлял интересы предпринимателя, который проходил свидетелем по делу о налоговых махинациях. При этом он сообщил предпринимателю, что якобы тот сам может стать фигурантом дела. Позже адвокат выступил посредником при передаче взятки следователю в сумме $16,7 тыс. Уголовное дело в отношении адвоката возбудили по материалам проверки областного управления ФСБ России.

"Тракторозаводский районный суд Челябинска в понедельник признал адвоката виновным по п. "б" ч. 3 ст. 291.1 ("Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере") УК РФ. Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн рублей", - сказали ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры.