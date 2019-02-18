В Челябинской области впервые начали вывозить мусор из всех населенных пунктов

ЧЕЛЯБИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Твердые коммунальные отходы (ТКО) впервые начали вывозить из всех населенных пунктов Челябинской области. Для этого в деревнях и селах установили более тысячи мусорных контейнеров, а там, где контейнеров пока нет, отходы собирают в мешки, сообщил ТАСС в понедельник начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан областного министерства экологии Виталий Безруков.

С 1 января 2019 года в Челябинской области внедрили новую систему обращения с ТКО, при которой единым оператором по обращению с отходами стала компания "Центр коммунального сервиса". Компания отвечает за весь процесс - от сбора мусора до его утилизации и уничтожения несанкционированных свалок.

"Все населенные пункты Челябинской области сейчас охвачены вывозом мусора. Где-то мы ставим контейнеры, а где-то по графику приезжает машина, которая забирает у жителей мусор. Раньше такого не было, все сваливалось во дворах, за поселениями, за деревнями, на окраинах... Отходы, которые не разлагались, горели, чем оказывали вред окружающей среде и здоровью населения", - сказал собеседник агентства.

По словам Безрукова, для успешного запуска системы вывоза ТКО требуются новые мусорные контейнеры. "Есть 100 млн рублей, которые выделил губернатор Челябинской области Борис Дубровский на поддержку муниципальных образований для строительства контейнерных площадок и для покупки контейнеров. На эти деньги приобретут и установят в этом году примерно 10 тыс. контейнеров. Где контейнеров нет, организован сбор ТКО в мешки, кроме того, контейнеры за свой счет устанавливает региональный оператор, им установлено уже более тысячи", - пояснил он.

Директор "Центра коммунального сервиса" Алексей Бубнов в понедельник сообщил ТАСС, что только в Уйском районе области региональный оператор за январь установил за свой счет 57 современных кубовых пластиковых контейнеров с крышками. "До этого момента в Уйском районе стояли для накопления мусора металлические бункеры, откуда мусор вывозили на свалку в лесу. С января свалка закрыта, жители пользуются новой услугой, а весь мусор идет на сертифицированный полигон. Жители очень довольны, поэтому планируется в дальнейшем установить в районе еще порядка 100 контейнеров и дополнительно контейнеры для крупногабаритного мусора", - сказал он.