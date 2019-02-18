Кузнецова изучит проблему переполненности школ и детсадов в екатеринбургском районе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова изучит проблему переполненности школ и детских садов в районе "Академический" в Екатеринбурге. Об этом омбудсмен сообщила в понедельник на встрече с будущими мамами в Свердловском областном перинатальном центре.

По словам одной из участниц встречи, как будущая мама, она обеспокоена переполненностью детских садов и школ района. Информацию о напряженной ситуации с местами в образовательных учреждениях в "Академическом" подтвердили ТАСС в департаменте образования Екатеринбурга.

"Я знакома с проблемой. Обязательно этот вопрос обсудим [с властями Свердловской области]", - сказала Кузнецова, отвечая на вопрос о возможности разрешения данной проблемы.

Кузнецова в беседе с журналистами добавила, что уже обсудила вопрос с властью региона и получила ответ на него. "Было четко сформулировано, когда и где будут строиться школы, чтобы разгрузить район. Также будут застраиваться соседние районы. Очень важно, чтобы родители имели четкое представление, когда и в какую школу пойдет их ребенок, это должно быть обязательно донесено до жителей соседних районов", - отметила она.

Проект комплексного освоения территории "Академический" в Екатеринбурге реализуется с 2006 года, на сегодня построено около 1,5 млн кв. м жилья. "Академический" входит в число экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территории, включенных правительством РФ в программы государственной поддержки массового жилищного строительства.

В новость были внесены изменения (16:56 мск) - добавлен комментарий Кузнецовой