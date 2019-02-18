В Югре появится центр компетенций в области нефтегазового дела под эгидой ЮНЕСКО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Ханты- Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) одобрили создание в регионе Национального центра компетенций в области нефтегазового дела под эгидой ЮНЕСКО. Соответствующее решение было принято в понедельник в ходе заседания окружного правительства, сообщает департамент общественных и внешних связей региона.

"Правительство Югры в ходе очередного заседания одобрило подписание соглашения о сотрудничестве с международным центром компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО. <…> Документ определяет, в том числе, создание Национального центра компетенций в области нефтегазового дела в округе, как опорном регионе центра ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Югры Натальи Комаровой, среди задач центра - разработка комплексной системы международных профессиональных стандартов для специалистов. "Для Югры это решение востребовано...Также реализация соглашения позволит создать условия для непрерывного образования кадров с возможностью интеграции их в международную профессиональную среду", - приводит департамент слова главы региона.

В свою очередь, профессор кафедры "Нефтегазовое дело" института природопользования Югорского государственного университета Станислав Кузьменков сообщил, что сотрудничество с международным центром компетенций позволит привлечь международных экспертов для разработки новых технологий по добыче трудноизлекаемой нефти.

В ноябре 2018 года в обращении к жителям региона, общественности и депутатам думы Югры Комарова сообщала, что объемы добычи нефти в 2018 году стабилизировались в ХМАО впервые за 10 лет. По ее словам, специальные налоговые режимы позволили выйти на рекордные показатели эксплуатационного бурения, адресные административные меры способствовали ускоренному вводу месторождений в промышленную эксплуатацию.