Стена и потолочное перекрытие обрушились в жилом доме в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Частичное обрушение стены и потолочного перекрытия произошло в двухэтажном жилом доме в городе Первоуральск Свердловской области. Об этом в понедельник сообщается в пресс-релизе управления МЧС по региону.

"В Первоуральске в двухэтажном жилом доме № 13 на улице Энгельса произошло частичное обрушение стены между кухней и туалетом, являющимися местами общего пользования, и потолочного перекрытия между первым и вторым этажом. Происшествие произошло на первом этаже во втором подъезде, всего в доме три подъезда", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из дома были эвакуированы пять человек, никто не пострадал. "В целях обеспечения безопасности жителей в дом не пускают, организовано дежурство сотрудников полиции. Дом обесточен и отключен от газа", - добавили в ведомстве.

По данным ведомства, всего в доме зарегистрированы 32 человека, они временно размещены в соседнем здании. "На месте происшествия находится глава городского округа Первоуральск Игорь Кабец и специалисты местной администрации. Проводится обследование помещений, после этого будет принято решение о возможности безопасного нахождения людей в доме", - отмечается в пресс-релизе.