В Сургуте арестованы три члена "Свидетелей Иеговы"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 февраля. /ТАСС/. Суд в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) арестовал трех последователей религиозной организации "Свидетели Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК.

"Задержано пока три человека. Суд их арестовал на два месяца. Им предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации")", - сообщил представитель следственного управления Олег Меньших.

Он отметил, что устанавливается точное число последователей "Свидетелей Иеговы" в Сургуте. По предварительным данным, их количество может достигать 250 человек. "В настоящее время устанавливаются все причастные к организации деятельности экстремистской организации и выясняются подробности их деятельности", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что следователи в Сургуте возбудили уголовное дело в отношении членов "Свидетелей Иеговы" в Сургуте, их число не называлось. Последователи данной организации участвовали в конспиративных собраниях, распространяли среди населения запрещенную литературу, осуществляли вербовку новых адептов. В начале февраля сообщалось, что следователи в еще одном городе Югры - Урае - возбудили уголовное дело в отношении членов этой запрещенной организации, которая действовала там с июля 2017 года по июль 2018 года.