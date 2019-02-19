В Югре в реку с моста упал водовоз, водитель погиб

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 февраля. /ТАСС/. Водовоз "ЗИЛ-130" упал с моста в реку в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, водитель погиб. Об этом во вторник сообщает информационно-аналитический отдел "Центроспас-Югория"

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь с 18 на 19 февраля.

"Спасатели зонального поисково-спасательного отряда выезжали... на мост реки Малый Тетер на внутрипромысловой дороге Восточный Толу, где с моста в реку упал автомобиль "ЗИЛ-130" водовоз. Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили тело мужчины 1965 года рождения в кабине грузовика", - говорится в сообщении.

Тело погибшего извлекли из автомобиля и передали сотрудникам полиции.

По данным Гидрометцентра ХМАО, в ночь с 18 на 19 февраля в Кондинском районе температура воздуха составляла минус 10 градусов.