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Путешественник из ЯНАО отложил на 2020 год переезд по льду на Сахалин из-за теплой погоды

Ранее сообщалось, что в феврале член Ямальского отделения РГО Андрей Меньшиков попробует поставить рекорд и пересечь Татарский пролив на автомобиле в одиночку

ТАСС, 19 февраля. Путешественник, член Ямальского отделения Русского географического общества (РГО) Андрей Меньшиков отложил на 2020 год попытку одиночного переезда на Сахалин по льду Татарского пролива из-за тонкого льда и теплой зимы в 2019 году. Об этом он сообщил во вторник ТАСС.

Ранее сообщалось, что в феврале Меньшиков попробует поставить рекорд и пересечь пролив на автомобиле в одиночку.

"Я прибыл в Комсомольск-на-Амуре, взял машину, нашел место для выхода на лед, проехал часть пути по льду, но потом увидел, что дальше он тонкий, и по нему нельзя ехать. Зима и осень, по словам местных жителей, была теплая. После нескольких попыток найти крепкий лед я вернулся обратно. Сейчас оставил машину в Комсомольске-на-Амуре, и теперь буду пробовать ставить рекорд уже зимой в 2020 году", - сказал он.

Меньшиков добавил, что в нынешнем путешествии приобрел опыт для будущей поездки: нашел безопасное место для выхода на лед и договорился с местными жителями о снабжении бензином во время поездки по материку.

Пересечение пролива входит в план автоэкспедиции, стартовавшей из поселка Пурпе (Ямало-Ненецкий автономный округ). В ходе путешествия, разбитого на несколько этапов, Меньшиков планирует проехать в общей сложности 20 тыс. км, а после визита на Сахалин пересечь 70-ю параллель северной широты, попутно доставляя медикаменты в отдаленные арктические села.

Теги
РоссияСахалинская областьЯмало-Ненецкий автономный округ
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