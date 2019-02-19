В челябинском селе ввели карантин по бешенству

ЧЕЛЯБИНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Правительство Челябинской области установило карантин по бешенству в селе Синеглазово, которое находится в границах города-спутника областного центра Копейска. Об этом сообщила во вторник пресс-служба управления Россельхознадзора по региону.

"Принято распоряжение правительства Челябинской области об установлении ограничительных мероприятий (карантин) по бешенству животных на территории неблагополучного пункта село Синеглазово Копейского городского округа. <...> Также будет установлен карантин по бешенству на территории деревни Ключевка 2-я Чебаркульского муниципального района", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в первом случае была обнаружена бешеная лисица, а во втором случае - бешеная собака. Согласно опубликованному распоряжению, в Синеглазово вводятся запреты на проведение выставок собак и кошек, торговлю домашними животными, вывоз животных.

По данным управления, с начала 2019 года на территории региона выявлены восемь случаев бешенства животных, а за аналогичный период прошлого года зарегистрировано только три случая.