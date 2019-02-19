Курганмашзавод продолжит платить налоги в Курганской области и после разделения КТЗ

ТАСС, 19 февраля. Курганский машиностроительный завод (Курганмашзавод, КМЗ), основной актив военного дивизиона концерна "Тракторные заводы" (КТЗ), продолжит платить налоги в бюджет Курганской области после завершения сделки между госкорпорацией "Ростех" и холдингом "Транспортные компоненты" по разделению КТЗ. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Ростех" и холдинг "Транспортные компоненты" (ХТК) завершили сделку по разделению концерна "Тракторные заводы" (КТЗ) на военный и гражданский дивизионы. Военным дивизионом, к которому относится КМЗ, будет управлять предприятие Ростеха - "Высокоточные комплексы". На финансовое оздоровление военного дивизиона выделено 10 млрд рублей.

"Налоги ОАО "КМЗ" и "Метрополис", как и прежде, будут платить в бюджет Курганской области. Курганмашзавод - одно из градообразующих предприятий и крупнейших налогоплательщиков региона. Правительство области тесно сотрудничает с корпорацией "Ростех" и АО "НПО "Высокоточные комплексы", которому завод передан в управление, по выполнению всех достигнутых ранее договоренностей", - приводит пресс-служба слова первого замгубернатора региона Андрея Саносяна.

Он уточнил, что изменившийся в феврале 2019 года подход Федеральной налоговой службы к налоговому администрированию крупных налогоплательщиков, к которым относится КМЗ, коснется только налогового обслуживания, оно теперь будет происходить в Санкт-Петербурге.

Концерн "Тракторные заводы", принадлежавший бизнесменам Михаилу Болотину и Альберту Бакову, последние несколько лет накапливал долги, к концу 2017 года совокупные обязательства превысили 100 млрд рублей. Осенью 2017 года концерн по поручению правительства РФ был передан в операционное управление Ростеху. В ноябре 2017 года Ростех приступил к оздоровлению предприятий концерна, были приняты меры для предотвращения остановки или сбоев производства, а также сохранения производственного цикла и номенклатуры выпускаемой продукции. В июне 2018 года Ростех выделил из антикризисного фонда 7,5 млрд рублей для поддержания деятельности военного дивизиона концерна и выполнения гособоронзаказа.

"Тракторные заводы" - крупнейший российский концерн в области машиностроения. С 2006 года в состав группы вошли 17 системообразующих производственных предприятий, на которых трудятся более 20 тыс. человек из 10 субъектов РФ, дальнего и ближнего зарубежья. В группу КТЗ также входят специализированные и торгово-сервисные компании. Главным военным активом является Курганмашзавод - единственный в России производитель боевых машин пехоты.