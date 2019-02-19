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Полпред на Урале надеется на помощь федерального центра в развитии метро в Екатеринбурге

Николай Цуканов отметил, что вторая линия метрополитена позволит улучшить экологическую обстановку в городе
Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов
© Донат Сорокин/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Строительство второй линии метро в Екатеринбурге позволит на четверть сократить число аварийных мест на городских трассах и улучшить экологическую обстановку. Такие данные привел полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов на совещании у секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, посвященном вопросам безопасности на транспорте.

"Существенное влияние на улучшение транспортной инфраструктуры Екатеринбургской агломерации могло бы оказать строительство второй линии метрополитена, - подчеркнул Цуканов. - По расчетам экспертов, строительство второй линии метро перераспределит до 45% пассажиропотока в более безопасные условия перевозки, сократит на 25% количество мест концентрации ДТП".

Полпред добавил, что общественный транспорт также значительно снижает экологическую нагрузку на город, сокращая выбросы загрязняющих веществ.

При этом Цуканов отметил, что финансовых возможностей у Свердловской области на реализацию проекта строительства второй линии метро "явно недостаточно". "Поэтому мы надеемся, что федеральный бюджет сможет оказать поддержку региону", - сказал он.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичЦуканов, Николай НиколаевичРоссияСвердловская область
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