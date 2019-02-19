Следователи в Югре выясняют причины гибели женщины при пожаре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 февраля. /ТАСС/. Следователи в Ханты- Мансийске (ХМАО-Югра) проводят проверку по факту обнаружения тела человека, погибшего при пожаре жилого дома и прилегающих строений. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"19 февраля на территории жилого дома № 53 по улице Кирова в городе Ханты-Мансийске произошел пожар. В ходе его тушения в помещении одного из жилых вагончиков обнаружено обгоревшее тело человека. По данному факту проводится проверка", - отмечают в ведомстве.

В качестве одной из версий пожара рассматривается воспламенение баллонного газа, добавили в управлении.

На сайте регионального главка МЧС сообщается, что ликвидация пожара длилась более трех часов. Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 00:08 по местному времени (22:08 мск), а ликвидирован он был в 03:19 (01:19 мск). "Огонь уничтожил жилой дом и три жилых балка", - говорится в сообщении.

По словам руководителя тушения пожара Антона Бычкова, сообщение о пожаре поступило достаточно поздно и огонь успел распространиться на все строения. "Обстановка осложнялась сильным задымлением, горел газ, который выходил из газопровода, подходящего к дому. К тому же в помещениях раздавались хлопки - это от высокой температуры взрывались газовые баллоны. Существовала угроза распространения огня на соседние участки", - приводят в ведомстве слова Бычкова.