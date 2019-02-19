На трассе в Свердловской области восстановили ограниченное из-за ДТП движение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Движение транспортных средств на участке автомобильной дороги Пермь - Екатеринбург в Свердловской области, где было введено реверсивное движение после ДТП с участием легкового автомобиля и "ГАЗели", полностью восстановлено. Об этом сообщается во вторник на сайте учреждения "Уралуправтодор".

"Движение автотранспорта на 288 км федеральной трассы Р-242 Пермь - Екатеринбург осуществляется в штатном режиме. Последствия ДТП ликвидированы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент ДТП дорога находилась в нормативном состоянии. "Неудовлетворительных дорожных условий зафиксировано не было", - добавили в учреждении.

Ранее сообщалось, что утром во вторник на участке трассы в Свердловской области произошло столкновение легкового автомобиля и "ГАЗели". По последним данным регионального Минздрава, один человек погиб, восемь пострадали, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.