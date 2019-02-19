Шесть квартир горевшего в Нижневартовске дома признали непригодными для жилья

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 февраля. /ТАСС/. Специалисты завершили обследование почти всех квартир пятиэтажного жилого дома в Нижневартовске (ХМАО), где неделю назад горела крыша. Шесть помещений признаны непригодными для жилья, сообщает во вторник пресс-служба муниципалитета со ссылкой на замглавы Нижневартовска - директора департамента ЖКХ администрации города Максима Коротаева.

Вечером 12 февраля в жилом доме в Нижневартовске произошло возгорание кровли и чердака на площади 100 кв. метров, из здания были эвакуированы 39 человек. Погиб один человек, еще четыре пострадали. По данным мэрии, всем зарегистрированным и постоянно проживающим жильцам дома будет оказана материальная помощь из окружного и городского бюджетов.

"Обследовано 69 квартир из 70 (в одну не предоставлен доступ). <…> Сейчас оформляют документы о признании непригодными для проживания шесть квартир. В дальнейшем в них проведут капитальный ремонт", - приводятся в сообщении слова Коротаева.

По данным мэрии, к настоящему времени работники управляющей компании освободили помещения дома от поврежденных конструкций. Чтобы начать восстановление кровли, власти города ждут заключения экспертов о детальном обследовании здания. Причины пожара выясняются.