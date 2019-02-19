Власти Сургута проверяют информацию о поборах в детском саду

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 февраля. /ТАСС/. Администрация Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) проверяет жалобу сотрудников местного детского сада. Об этом во вторник сообщил ТАСС советник главы администрации Сургута Александр Оверчук.

Ранее сургутское информагентство "К-Информ" опубликовало видеозапись, на которой несколько сотрудников детского сада "Космос" пожаловались на руководителя учреждения. Они сообщили, что заведующая якобы требовала с сотрудников средства на приобретение сантехники, а также помогла в трудоустройстве сестре, сыну и племяннице в детский сад.

"Обращение по вопросу деятельности и функционирования "Космоса" в адрес департамента образования администрации города поступило [от одной из бывших работниц] 30 января 2019. По фактам, указанным в обращении, осуществляется проверка всех изложенных обстоятельств", - пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что экс-работнице "Космоса" направлена промежуточная информация об итогах проверки, которая продолжится "в связи с тем, что в видеообращении указаны новые факты". По результатам проверки будут приняты соответствующие меры.

В окружной прокуратуре ТАСС сообщили, что также проверяют информацию о фактах, изложенных в видеозаписи. При этом, по словам представителя пресс-службы ведомства, сотрудники детского сада к ним не обращались.