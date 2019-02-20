Прокуратура добилась компенсации для не допущенного на рейс подростка-инвалида

ТАСС, 20 февраля. Приморское региональное отделение Фонда социального страхования (ФСС) РФ выплатит 50 тысяч рублей по иску транспортной прокуратуры подростку-инвалиду, которого не пустили в самолет в Кургане в мае 2018 года. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в мае 2018 года подростка-инвалида из Приморья после операции не пустили на борт самолета авиакомпании Utair в Кургане. У подростка диагностирован синдром мышечной дистрофии Дюшенна, он возвращался домой вместе с отцом после лечения в Центре Илизарова. В итоге 16-летний подросток и его отец ждали три дня, пока Фонд социального страхования Приморского края не купил другие билеты.

"Электронный билет на самолет был приобретен Приморским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации, которое в нарушении требований законодательства не сообщило перевозчику об имеющихся у несовершеннолетнего ограничений, что привело к отказу в перевозке. По иску Курганского транспортного прокурора решением Шкотовского районного суда Приморского края с регионального отделения фонда взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что для предотвращения подобных ситуаций курганской транспортной прокуратурой разработана памятка "Правила оказания услуг по перевозкам воздушным транспортом пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности" и направлена в аэропорт Кургана и Центр Илизарова.

В феврале 2019 года в подобную ситуацию попала мать двух детей-инвалидов из Хабаровского края, которая была вынуждена купить 13 авиабилетов на самолет из Кургана в Москву. В ФСС региона пояснили, что женщина сама не обратилась за предоставлением бесплатного проезда. Расходы семьи компенсировала частная дальневосточная компания при помощи местного благотворительного фонда.