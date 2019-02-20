Челябинские власти проведут рейд по площадкам с контейнерами ТКО после жалоб жителей

ЧЕЛЯБИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Главное управление Государственной жилищной инспекции Челябинской области возьмет на особый контроль чистоту и соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам площадок с контейнерами для вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) после замечаний губернатора региона Бориса Дубровского и жалоб местных жителей. Об этом ТАСС в среду сообщил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.

С 1 января в Челябинской области произошел переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Согласно новой системе, обязанность по вывозу ТКО возложена на регионального оператора, а чистота контейнерных площадок, мусоропроводов и других мест накопления мусора лежит на управляющих организациях, которые не всегда справляются с новой функцией.

"В целом ситуация с состоянием контейнерных площадок и других мест накопления мусора в Челябинской области сейчас нормальная, но есть отдельные жалобы от жителей. Кроме того, Борис Дубровский во время рабочих поездок по региону не раз замечал, что эта работа должным образом не выполняется. Поэтому Госжилинспекции Челябинской области поручено провести рейд по контейнерным площадкам, провести анализ работы по их содержанию, и, если будут выявлены систематические нарушения, применить к ответственным самые жесткие меры, установленные законодательством. В Госжилинспекции в свою очередь заверили, что в рамках таких рейдов инспекторами особое внимание будет уделено содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов, информация будет в еженедельном режиме доводиться до губернатора", - сказал собеседник агентства.

В сентябре прошлого года в Челябинске власти вводили режим ЧС (позже был снят) из-за того, что во дворах скопился бытовой мусор. Причиной тому стало закрытие свалки в черте города, после чего подрядчики по вывозу мусора устроили забастовку, так как перевозка отходов на новые, удаленные от города, полигоны твердых бытовых отходов (ТБО), по их мнению, приносила убытки. С 1 января этого года город перешел на новую систему обращения с ТБО, по данным городских властей, сейчас каких-либо проблем с вывозом мусора в Челябинске нет.