СК опроверг информацию "Свидетелей Иеговы" о пытках задержанных в Сургуте адептов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 февраля. /ТАСС/. Информация о якобы пытках задержанных в Сургуте последователей религиозной организации "Свидетели Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в РФ), не соответствует действительности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК.

Ранее последователи "Свидетелей Иеговы" сообщили на своем сайте, что 15 февраля после обысков их адепты были доставлены в здание управления Следственного комитета, где им якобы связали руки скотчем, избили, раздели, обливали водой и пытали электрошокером. Несколько адептов зафиксировали телесные повреждения и обратились в надзорные органы, отмечалось в сообщении.

"Данная информация не соответствует действительности. Никто их не пытал, никакого физического или психического, психологического воздействия на них не оказывалось. Все проходило в рамках закона", - сказал ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СКР по ХМАО - Югре Олег Меньших. По его словам, заявлений от последователей религиозной организации о пытках также не поступало.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении трех задержанных в Сургуте членов "Свидетелей Иеговы" по ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"). Последователи данной организации участвовали в конспиративных собраниях, распространяли среди населения запрещенную литературу, осуществляли вербовку новых адептов.