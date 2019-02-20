Специалисты РЭБ нанесли электронные удары по узлам связи на учениях под Екатеринбургом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа отработали поражение узлов связи условного противника в ходе учений, завершившихся под Екатеринбургом. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в среду.

"По замыслу маневров разведка вскрыла полевые узлы связи крупного незаконного вооруженного формирования, через которые осуществлялось управление группами, действующими на большом удалении друг от друга. Маневренные группы с помощью комплексов РЭБ "Борисоглебск-2" нанесли сосредоточенные радиоэлектронные удары по выявленным целям с целью подавления каналов связи в зоне активности "противника". В учениях приняли участие свыше пятисот военнослужащих, было задействовано до 60 единиц техники", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что роль условного противника выполняли военнослужащие бригады связи военного округа, в задачу которых входило создание системы скрытого управления подразделениями в сложной помеховой обстановке.

Комплекс "Борисоглебск-2" состоит из нескольких машин-станций, установленных на базе многоцелевого бронированного вездехода. По сравнению со своим предшественниками он имеет расширенный частотный диапазон средств радиоразведки и радиоэлектронного подавления.