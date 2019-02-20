Спектакль "СтихоВаренье" откроет фестиваль кинодебютов в ХМАО

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Семнадцатый международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня", который пройдет с 1 по 6 марта в Ханты-Мансийске, откроется семейным спектаклем на стихи Марии Рупасовой, Наталии Волковой и Анастасии Орловой "СтихоВаренье". Об этом сообщила в среду губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова на пресс-конференции в ТАСС.

"В этом году тема фестиваля очень серьезная - "Театр и кино, их общность и взаимоотношения". Поэтому у нас будет не фильм-открытие, а спектакль-открытие. Это благотворительный проект для подопечных фонда "Галчонок", известные артисты выступят со своим спектаклем "СтихоВаренье", он для семейного просмотра. Это новелла, которая навеяна театральной темой", - сказала Комарова.

В международном конкурсе участвуют восемь картин. Международное жюри возглавил филиппинский режиссер Лав Диас. В жюри также вошли французский режиссер Патрисия Мазюи, аргентинский режиссер Матиас Пинейро и российский писатель, историк, критик Михаил Трофименков.

На конкурс российских дебютов в этом году было отобрано восемь новых фильмов. В жюри национального конкурса вошли художественный руководитель Электротеатра "Станиславский" Борис Юхананов, художественный руководитель Коляда-театра Николай Коляда, композитор Максим Дунаевский, актриса Юлия Пересильд и другие.

Кинопрограмма "Эхо фестиваля "Дух огня", в рамках которой фильмы фестиваля показывают в разных регионах России, пройдет в этом году под девизом: "Театр - средство взаимопонимания и укрепления мира между народами". Программа откроется 27 февраля в Нижневартовске и завершится 27 марта в Когалыме.

Вице-президент фестиваля Мария Зверева отметила, что в этом году детская кинопрограмма впервые станет конкурсной.

"Дети будут выбирать лучший детский фильм, и этой картине мы будем всячески помогать продвигаться дальше", - подчеркнула она.

О фестивале

Идея проведения фестиваля "Дух огня" принадлежит кинорежиссеру Сергею Соловьеву. Ежегодно в разных залах Ханты-Мансийска и всего округа во время мероприятия проходят конкурсные и информационные показы. Мероприятие проходит при поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

По предварительным данным, в 2019 году в мероприятии примут участие представители 25 стран, планируется более 170 показов.